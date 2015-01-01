Upie - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 10.



Cliquez sur l'image pour l'agrandir

À Upie, les recettes par habitant sont, en moyenne sur la période 2021-2024, de 683 € contre 884 € pour les communes comparables (soit -23 %) : 70 % de ces communes ont des recettes supérieures. Cet écart est en baisse par rapport à la mandature précédente (2017-2020, -31 %) grâce à une augmentation des recettes plus rapide que les communes comparables...

Tribune publié dans Le Crestois du 20 février 2026

