Allex - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 8.



À Allex, les recettes par habitant sont, en moyenne pour la période 2021-2024, de 643 euros, contre 1 003 euros pour les communes comparables (soit -36 %) : seules 6 % de ces communes ont des recettes inférieures. Cet écart a légèrement augmenté par rapport à la mandature précédente...

Tribune publié dans Le Crestois du 6 février 2026

