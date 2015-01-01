Allex - Comparer la politique budgétaire de la commune
Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 8.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
À Allex, les recettes par habitant sont, en moyenne pour la période 2021-2024, de 643 euros, contre 1 003 euros pour les communes comparables (soit -36 %) : seules 6 % de ces communes ont des recettes inférieures. Cet écart a légèrement augmenté par rapport à la mandature précédente...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Tribune publié dans Le Crestois du 6 février 2026
À lire également :
- Épisode 1 : les budgets des communes
- Épisode 2 : Crest
- Épisode 3 : Aouste-sur-Sye
- Épisode 4 : Montmeyran
- Épisode 5 : Saillans
- Épisode 6 : Les communautés de communes
- Épisode 7 : Mirabel-et-Blacons