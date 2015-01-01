Mirabel-et-Blacons - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 7.



À Mirabel-et-Blacons, les recettes par habitant sont, en moyenne pour la période 2021-2024, de 1 043 euros, contre 884 euros pour les communes comparables (soit +18 %) : seules 16 % de ces communes ont des recettes supérieures. Cet écart est stable par rapport à la mandature précédente...

Tribune publié dans Le Crestois du 6 février 2026

