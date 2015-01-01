Montmeyran - Comparer la politique budgétaire de la commune
Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 4.
À Monteyran, les recettes par habitant sont en moyenne, pour la période 2021-2024, de 662 euros, contre 1 003 euros pour les communes comparables (soit -34 %) : 92 % de ces communes ont des recettes plus élevées. Cet écart s’est légèrement réduit par rapport à la mandature précédente...
Tribune publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026
