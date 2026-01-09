Crest - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 2.



À Crest, les recettes par habitant sont, en moyenne pour la période 2021-2024, de 1 091 euros, contre 1 238 euros pour les communes comparables (soit - 12 %). Cet écart s’est légèrement réduit par rapport à la mandature précédente (2017-2020 : - 14 %). Les dépenses par habitant sont, en moyenne sur 2021-2024, de 952 euros, contre 1 028 euros pour les communes comparables (soit - 7 %). Cet écart s’est légèrement accru par rapport au mandat précédent...

Tribune publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026

