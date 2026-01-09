Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Crest - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 2.

budget 2 crest 2
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

À Crest, les recettes par habitant sont, en moyenne pour la période 2021-2024, de 1 091 euros, contre 1 238 euros pour les communes comparables (soit - 12 %). Cet écart s’est légèrement réduit par rapport à la mandature précédente (2017-2020 : - 14 %). Les dépenses par habitant sont, en moyenne sur 2021-2024, de 952 euros, contre 1 028 euros pour les communes comparables (soit - 7 %). Cet écart s’est légèrement accru par rapport au mandat précédent...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Tribune publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026

À lire également :

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU