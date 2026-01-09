Aouste - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 3.



Les recettes par habitant sont, en moyenne à Aouste-sur-Sye pour la période 2021-2024, de 758 euros, contre 1 003 euros pour les communes comparables (soit - 24 %) : 76 % des communes comparables ont des recettes supérieures. Cet écart a constamment augmenté entre 2017 et 2024...

Tribune publié dans Le Crestois du 9 janvier 2026

