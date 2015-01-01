Saillans - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 5.



À Saillans, les recettes par habitant sont, en moyenne pour la période 2021-2024, de 920 euros, contre 864 euros pour les communes comparables (soit +4 %). Cet écart est en baisse, par rapport à la mandature précédente...

Tribune publié dans Le Crestois du 16 janvier 2026

