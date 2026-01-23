Comparez les politiques budgétaires de vos communautés de communes

Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 6.

Budgets communautes communes
Les élections municipales permettent d’élire non seulement des conseils municipaux, mais aussi les conseils communautaires. Leur rôle est important et le poids budgétaire des communautés de communes est significatif : le budget des communautés de communes représente la moitié des budgets cumulés des communes qu’elles regroupent !

Compte tenu de ce poids, il m’a semblé nécessaire d’analyser les budgets de nos deux communautés de communes, aux stratégies très différentes : celle du Val de Drôme (CCVD) et celle du Crestois et du pays de Saillans (3CPS). Le nombre de leurs budgets annexes étant important, nous avons analysé les budgets consolidés...

Tribune publié dans Le Crestois du 23 janvier 2026

