Beaufort-sur-Gervanne - Comparer la politique budgétaire de la commune
Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 9.
À Beaufort-sur-Gervanne, les recettes par habitant sont, en moyenne, pour la période 2021-2024, de 766 € contre 872 € pour les communes comparables (soit -12 %) : c’est le montant médian de ces communes. Cet écart est stable par rapport à la mandature précédente (2017-2020, -13 %).
Les dépenses par habitant sont, en moyenne entre 2021-2024, de 658 € contre 670 € pour les communes comparables...
Tribune publié dans Le Crestois du 13 février 2026
