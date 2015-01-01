Beaufort-sur-Gervanne - Comparer la politique budgétaire de la commune

Une chronique de Frédéric Boulanger. Épisode 9.



Cliquez sur l'image pour l'agrandir

À Beaufort-sur-Gervanne, les recettes par habitant sont, en moyenne, pour la période 2021-2024, de 766 € contre 872 € pour les communes comparables (soit -12 %) : c’est le montant médian de ces communes. Cet écart est stable par rapport à la mandature précédente (2017-2020, -13 %).

Les dépenses par habitant sont, en moyenne entre 2021-2024, de 658 € contre 670 € pour les communes comparables...

Tribune publié dans Le Crestois du 13 février 2026

