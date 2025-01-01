Adieu 2025, bonjour 2026 !

Retour express sur l’année écoulée et perspective pour celle à venir [article gratuit]

Une fois n’est pas coutume, Le Crestois a choisi, pour ce premier numéro de l’année 2026, de ne pas se prêter au jeu un peu convenu de la grande rétrospective de l’année écoulée. L’exercice aurait bien sûr permis de vous rappeler à quel point l’actualité 2025 fut riche en évènements heureux ou tristes, surprenants ou attendus... Et comment Le Crestois s’efforçait, chaque semaine, de s’en faire le relais le plus fidèlement possible.

À grands traits, nous pouvons tout de même garder en mémoire quelques évènements marquants : 2025 fut ainsi l’année de la fermeture des sept centres de santé sexuelle gérés par le département de la Drôme, pour cause de restrictions budgétaires. Une décision qui a suscité une vague d’indignation dans le département et au-delà, car elle fut vécue comme un recul sociétal majeur... Décision à laquelle la majorité départementale n’aura finalement pas renoncée.

LA SCÈNE DES VŒUX

Plus près de chez nous, on se souviendra de l’épisode un peu kafkaïen de la fermeture de la boucherie Pascal, à Saillans, qui a secoué la commune et laisse un grand vide dans la rue commerçante du village. Ou de l’émergence du chikungunya à Crest et à Montoison, du passage du Tour de France dans notre vallée, de la crise structurelle de la Clairette, de la lancinante question de la ressource en eau...

Fin août 2025, c’est une figure de la vallée qui s’en est allée. Le décès prématuré de Denis Benoit, maire d’Aouste et président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), va tristement participer au remodelage du paysage politique local, à l’orée des élections municipales de mars 2026. Le retrait annoncé de Jean Serret, maire d’Eurre et président de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), et d’Hervé Mariton, ancien maire de Crest et figure de la droite locale et nationale, ouvre aussi le jeu pour le scrutin à venir... La campagne électorale est aujourd’hui bien lancée et, vous vous en doutez, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ses péripéties jusqu’au 15 mars prochain...

2025 fut aussi l’année du 125e anniversaire du Crestois. Un siècle et quart dédié à l’information locale et à la liberté d’expression, avec toutes les évolutions qu’une telle longévité peuvent impliquer... Pour que cette aventure continue et que Le Crestois reste un bien commun de notre territoire, 2026 sera une année de grande évolution, avec des changements sur la forme plutôt que sur le fond. Nous aurons l’occasion d’y revenir très prochainement...

D’ici là, continuez à nous lire, à nous écrire et surtout, portez-vous bien ! Toute l’équipe du Crestois vous souhaite une bonne année 2026 !

Article publié dans Le Crestois du 2 janvier 2026