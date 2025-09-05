La succession politique de Denis Benoit s’organise

Hervé Mariton assure l’intérim à la 3CPS. Le maire de Saillans devrait prendre la relève.

La disparition de Denis Benoit, le dimanche 31 août, a ouvert une période d’incertitude dans la vie politique locale. À un peu plus de six mois des élections municipales de mars 2026, son absence va bien sûr bouleverser le quotidien de la mairie d’Aouste-sur-Sye, qu’il dirigeait depuis 2014, ainsi que la campagne qui devrait se lancer ces prochaines semaines...

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025