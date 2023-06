Soutenez le Crestois, faites un don !

Votre aide (défiscalisée) soutiendra la jeune Scop dans ses efforts pour relancer votre journal.

Vous n'avez pas eu le temps de vous joindre à notre financement participatif ? Rassurez-vous, il n'est pas trop tard ! Nous venons de clôturer notre émission de titres participatifs, mais un soutien sous la forme de don est toujours possible.

La collecte se fait via la plateforme de l'association J'aime l'info, qui a pour objet le soutien au pluralisme de l'information et la défense d'une presse indépendante et de qualité. Votre don contribuera directement à l'indépendance du Crestois. Il est défiscalisé (vous pourrez déduire 66% du montant du don de vos impôts).

