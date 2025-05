Quel avenir pour la boucherie de Saillans ?

La boucherie Pascal est empêtrée dans un maelström administratif et devra bientôt quitter le centre du village. Mais pour aller où ?

Un siècle d’histoire, peut-être même plus... De mémoire de Saillanson, jamais il n’y eut, au numéro 42 de la Grande-Rue, autre chose qu’une boucherie. Un patrimoine artisanal et commercial qui, malgré son ancienneté et son indiscutable utilité sociale, fermera définitivement ses grilles d’ici le 31 décembre prochain. Non pas que Nicolas Pascal, le gérant de l’établissement, souhaite quitter cette boutique qu’il tient en famille et avec passion depuis 2006. Mais parce que depuis le mois de juillet 2024, « une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de nos têtes », explique-t-il calmement.

Le 3 juillet 2024, la boucherie Pascal accueille en effet un contrôle sanitaire de routine. Mais au lieu de n’être qu’une formalité, cette inspection sera la première étape d’un parcours du combattant administratif auquel le commerçant ne s’était pas préparé, et dont il n’est pas prêt de sortir...

