La nappe de la basse vallée de la Drôme, objet de convoitises

La nappe située sous la plaine de Livron-Loriol pourrait-elle alimenter en eau la vallée de la Drôme et celle de l’Ouvèze en Ardèche ? Une étude démarre cet automne pour déterminer les capacités et surtout les origines de cette très grande masse d’eau.

« C’est une immense baignoire ». Voilà comment Jean Serret, président de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), qualifie la nappe alluviale située sous les communes de Livron et Loriol-sur-Drôme. Une « baignoire » qui attise forcément les convoitises alors que l’accès à l’eau potable est localement un sujet de plus en plus tendu.

En 2022, le syndicat ardéchois Sydeo, qui alimente en eau trente-cinq communes de la vallée de l’Ouvèze jusqu’au bassin de Privas, obtenait de la préfecture de mener une étude...

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025