« Nous, on faisait entre 250 et 280 bornes par jour »

Alors que le Tour de France passe dans la vallée, entretien avec trois sages du cyclisme, dont Maurice Izier, ancien professionnel et vainqueur d’une étape en 1969.



Maurice Izier entouré de ses deux compères, Michel Morin et Bernard Courtial.

Ces trois-là sont passionnés de cyclisme. Ils le pratiquent et l’ont pratiqué, parfois ensemble, depuis leur plus jeune âge, à des niveaux différents, et constituent un morceau de la mémoire sportive de la vallée.

Bernard Courtial, assidu correspondant du Crestois à Allex, a 76 ans. Il a beaucoup roulé en amateur et, malgré son surnom de « Poulidor » local, a gagné plusieurs courses, dont cinq fois les Couleurs de Crest.

Michel Morin, autre correspondant à Saillans depuis des temps immémoriaux, est le plus ancien des trois : il a 82 ans. Spécialiste du cyclo-cross (il en a gagné quatre-vingts !), il a aussi été, sur route, champion d’Europe des pompiers, sans parler de son engagement associatif avec quarante années passées comme président du Vélo club de Saillans.

Enfin, Maurice « Mimi » Izier est, lui, âgé de 81 ans. Gloire locale du vélo (voir ci-dessous), il est professionnel durant cinq saisons dans les années 60, vice-champion de France en 1969 et vainqueur d’une étape du Tour de France en 1968.

Lors d’une interview croisée chez Mimi, à Upie, les trois copains livrent au Crestois leurs souvenirs de biclou, de Tour de France, et leur regard sur l’évolution de leur sport favori...

Article publié dans Le Crestois du 18 juillet 2025