Denis Benoit, le bâtisseur, s’en est allé

Le maire d’Aouste et président de la 3CPS s’est engagé toute sa vie pour la vallée de la Drôme.

Une disparition, et un grand vide. Denis Benoit, maire d’Aouste-sur-Sye, président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), jeune retraité de l’enseignement (il était professeur de SVT à Saint-Louis), et figure des sports de plein air dans la vallée, est décédé le dimanche 31 août, à l’âge de 64 ans, à l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Crest. Il luttait depuis plusieurs mois contre une maladie grave, ce funeste crabe qui a fini par l’emporter. La disparition de Denis Benoit plonge ses proches dans la tristesse, et toute la vallée de la Drôme dans une forme de sidération mêlée d’inquiétude, tant il occupait un rôle central dans la vie publique locale.

Denis Benoit était un élu de proximité jusqu’au bout des ongles...

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025