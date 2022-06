Ciao Coco !

Corinne Lodier, journaliste au Crestois depuis 2014, part vers de nouveaux horizons.

C’est une nouvelle étape dans la vie aux mille facettes de Corinne Lodier. Journaliste au Crestois depuis 2014 (après une vingtaine d’années de correspondance bénévole dans les vallées de la Gervanne et de la Sye), Corinne est partie pour de nouveaux horizons.

Installée à Piégros avec son compagnon Régis Pinet à la Ferme des Combes, la dynamique Corinne a décidé de se lancer dans la création d’une ferme-auberge. Le principe : faire déguster aux visiteurs gourmands les produits de leur ferme, autour d’une belle tablée et avec une bonne dose de convivialité. Les tourtereaux des Combes espèrent être en mesure de servir une trentaine de couverts d’ici 2023 (date d’ouverture prévue).

Corinne a en outre l’intention d’ouvrir un magasin de producteur où les visiteurs pourront s’approvisionner avec les produits de la Ferme des Combes et des exploitations voisines. On ne manquera pas de vous donner des nouvelles de ce projet qui nous met déjà les papilles en éveil... Et ceux qui ont eu la chance de goûter aux petits plats mijotés par Corinne savent que la Ferme des Combes deviendra une adresse incontournable de la vallée !

Le Crestois perd avec Corinne une journaliste humaine et sensible, qui s’illustrait en particulier par les portraits qu’elle réalisait en dernière page du journal (un petit dernier en page 20 de cette édition). Elle a ainsi conté sans relâche les histoires de centaines de personnalités de la vallée, remarquables pour leur parcours et leurs activités. Corinne, ton franc-parler légendaire et tes expressions sorties de derrière les fagots vont nous manquer, purgette !

Mais on ne va pas se mettre la rate au courtbouillon, car on sait bien qu’on te recroisera souvent, dans cette vallée que tu aimes tant. Merci pour tout ce que tu as apporté au Crestois, et à très bientôt !

L’équipe du Crestois

Article publié dans Le Crestois du 10 juin 2022