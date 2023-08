Au revoir Annie !

Après plus de trois décennies de bons et loyaux services rendus au Crestois, Annie s’en va vers d’autres horizons.

Faut-il encore présenter celle qui a fait partie du journal pendant trente-cinq ans ? Vous l’avez sûrement croisée derrière un ordinateur dans les locaux du journal, rue Sadi Carnot ! Elle a traversé les joies, les peines et les crises de l’hebdomadaire.

L’histoire de la secrétaire de rédaction Annie Liotard remonte à loin. Tout commence en 1983, lorsqu’une amie la met dans la boucle. « J’avais une copine qui était déjà dans l’équipe d’encartage de l’imprimerie. Elle m’a dit que l’entreprise manquait de personnel et que je pouvais me présenter pour faire un essai », se souvient-elle. Au départ, c’est un à-côté de quelques heures où Annie « met des cahiers les uns dans les autres » et apprend des savoirs faire propre à l’imprimerie...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 août 2023