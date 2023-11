Aurélien Charle, l’historien des sports automobiles qui carbure au Crestois

Notre chroniqueur de « Carbu’ et compagnie » vient de sortir un livre retraçant cent ans de sports automobiles.

Nos lecteurs connaissent bien sa plume alerte et ultra-détaillée sur les voitures anciennes, une des rubriques, avons-nous découvert, parmi les plus lues sur le site internet du journal. Preuve s’il en est que les Français, à l’’instar d’un certain Président de la République, « adorent » les bagnoles.

S’il en y a un qui les adore encore plus, c’est bien Aurélien Charle. Ce tout juste quadragénaire est tombé dedans quand il était tout petit. « C’est une passion qui m’a été transmise par mon père », raconte-t-il. « Enfant unique, j’avais beaucoup de temps seul, j’ai lu beaucoup de livres sur le sujet, on m’en offrait... » Durant sa prime jeunesse, il est de tous les rassemblements de tacots en tout genre.

À vingt ans, Aurélien est abonné à plusieurs magazines de vieilles bagnoles. Sa passion se mue en savoir, jusqu’à ce que le milieu des vieilles voitures ne l’adoube en historien de l’automobile, capable de reconnaître en un coup d’oeil (ou presque) le modèle et l’année de production de n’importe quelle voiture ancienne. Et de vous énumérer, relax, les marques et modèles de voiture sorties l’année de votre naissance. Impressionnant.

L’histoire des sports automobiles n’a également aucun secret pour lui. Aurélien Charle vient ainsi de publier 100 ans de sports automobiles chez Larousse (octobre 2023). Cet ouvrage retrace cette passion de la course née quasiment en même temps que la voiture...

Article publié dans Le Crestois du 10 novembre 2023