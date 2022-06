Des plantes sauvages dans nos assiettes avec Céline Hudelot

Installée à Cobonne, elle est cuisinière autodidacte et se passionne pour les plantes sauvages qu’elle intègre dans ses plats cuisinés.

Céline Hudelot est au coeur de la nature, perchée à la cime d’un coteau cobonnois, où la vue est imprenable, le soleil resplendissant et la nature sauvage. Ici, on ne parle pas de la pollution, il ne passe que très peu de voitures sur cette petite route sinueuse et perdue.

Au détour d’un virage, derrière les haies fleuries du printemps naissant, le chemin est là, il s’arrête au beau milieu d’un jardin en liberté absolue. Il sent bon ce printemps qui s’éveille, ses odeurs qui parfument l’air encore frisquet du moment, ses feuilles qui chantent sous le vent…

L’habitante des lieux le sait bien, elle ne manque pas un instant de ce bonheur trouvé dans ce petit village voilà quelques années. Céline a le tablier vissé autour de la ceinture, elle se promène dans son jardin, en quête des plantes qui poussent ici et là, à leur guise entre deux autres plants qu’elle a mis volontairement...

Article publié dans Le Crestois du 10 juin 2022