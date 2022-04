Le vote Le Pen s’enracine dans la vallée

Comme partout en France, la candidate du Rassemblement national enregistre au second tour de meilleurs résultats qu’en 2017.

Cliquez sur les cartes pour les agrandir :



Le vote Macron

Le vote Le Pen

La vallée a voté. S’il fallait retenir du premier tour de l’élection présidentielle la percée de Jean-Luc Mélenchon dans la vallée de la Drôme, on pourra retenir du second, organisé le dimanche 24 avril, l’enracinement du vote Marine Le Pen dans de nombreuses communes du territoire (même s’il reste minoritaire) et, en miroir, l’affaissement des résultats du président sortant, Emmanuel Macron, par rapport au scrutin présidentiel de 2017...

Article publié dans Le Crestois du 29 avril 2022