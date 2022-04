La revanche du monde rural

Il ne faut pas trop se moquer de Jean Lassalle.

On croirait à un gag. Mais non. Un des oubliés de ce scrutin présidentiel dans nos petites campagnes est Jean Lassalle. A Gigors, Bourdeaux, Barsac, Vercheny, Eurre, toutes ces terres rurales sans compter chez nous bien d’autres, il obtient de meilleurs résultats que des poids lourds que l’on voyait incessamment à la télévision et qui pouvaient compter sur de gros financements.

D’ailleurs, si l’on s’en tient même aux résultats nationaux, fortement affectés par le poids des zones citadines, il finit, au premier tour, devant M. Roussel (PCF), M. Dupont-Aignan (Debout la France) ou Mme Hidalgo (P.S.), sans parler des éternels marginaux.

C’est entendu : nous parlons de chiffres dérisoires, mais à condition que l’on veuille bien considérer tout autant comme dérisoires les résultats, par exemple, du Parti Socialiste et du Parti Communiste, partis considérables tout de même. Ça change la perspective...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 29 avril 2022