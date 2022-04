Réactions politiques

Célia de Lavergne, députée sortante En marche ! et Lisette Pollet, déléguée du Rassemblement national, nous font part de leurs sentiments sur le résultat des élections présidentielles.

« Emmanuel Macron a toujours prôné le dépassement »

Réaction de Célia de Lavergne, députée sortante En marche ! de la 3ème circonscription de la Drôme et très probable candidate à sa réélection.

Je voudrais d’abord sincèrement remercier toutes celles et ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour, que ce soit par conviction ou pour faire barrage à l’extrême droite, et je sais qu’ils sont nombreux dans la vallée de la Drôme. Je voudrais leur dire qu’autour d’Emmanuel Macron, l’ensemble des politiques qui travaillent avec lui resteront très à l’écoute dans les années à venir.

Je suis évidemment contente de la victoire d’Emmanuel Macron mais je suis consciente que l’extrême droite a progressé...

« La pilule est amère »

Réaction de Lisette Pollet, déléguée du Rassemblement national dans la Drôme et candidate aux législatives sur la deuxième circonscription

Nous sommes tristes, pas spécialement pour nous, mais pour tous les Français qui ont cru qu’il allait y avoir un véritable changement. C’est un gros coup de massue : lors de nos différents déplacements sur les marchés, lors des tractages et des boitages, les gens nous avaient fait remonter certains choses, on y a cru. Maintenant, le choix s’est porté sur monsieur Macron, on le respecte. Mais c’est vrai que la pilule est amère.

Nous nous projetons désormais sur le troisième tour : on espère empêcher les candidats de Macron de gagner lors des élections législatives...

Article publié dans Le Crestois du 29 avril 2022