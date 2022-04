Crest : Macron devant, Le Pen s’enracine

À Crest, le président sortant perd des électeurs par rapport à 2017. À l’inverse, Marine Le Pen remporte davantage de voix...

En toute fin d’après-midi, devant l’ancienne école Dumont, une jeune femme tourne sur elle-même. Un pas en avant... deux pas en arrière. « C’est l’horreur ! », lâche-t-elle, visiblement désarmée par le choix qui s’offre à elle en ce second tour d’élection présidentielle, le dimanche 24 avril.

À Crest, c’est finalement Emmanuel Macron qui s’est hissé en tête, avec 65,83% des suffrages exprimés (2 797 voix). Marine Le Pen atteint, elle, 34,17% (1 452 voix). L’abstention progresse entre les deux tours, à 28,77% au second (1 958 abstentionnistes), contre 22,10% le 10 avril (1 502 abstentionnistes). On observe aussi, entre les deux tours, une très forte hausse des votes blancs et nuls (598, contre 94 au premier tour).

LE PEN PROGRESSE

Entre les résultats de ce scrutin et ceux de l’élection présidentielle de 2017, qui opposait les mêmes protagonistes, un constat s’impose...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : notre analyse et les résultats par bureau de vote

Article publié dans Le Crestois du 29 avril 2022

À consulter : les résultats dans les autres communes de la vallée.