3CPS : la transition au coeur du projet de territoire

Pavé de bonnes intentions, le projet de territoire de l’intercommunalité appelle maintenant sa mise en oeuvre concrète.

« Un éco-territoire où il fait bon vivre ». Difficile de résumer d’une phrase le projet de territoire de la Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), présenté publiquement le jeudi 29 septembre au temple de Saillans. Mais celle-ci, prononcée par le président Denis Benoit dans son discours introductif, peut s’y prêter.

Pilier du Contrat de relance et de transition écologique (CRTE), signé entre l’État et les collectivités locales, le « projet de territoire » est un document qui compile la vision et l’ambition des politiques publiques d’un territoire pour en établir une feuille de route...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : le nouveau logo de la 3CPS

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022

À lire également cette semaine à propos de la 3CPS :