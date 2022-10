Denis Benoit : « Un programme politique fédérateur »

Le président de la 3CPS dénonce « la posture » des élus de la majorité crestoise.

Le Crestois : Ce projet de territoire est une feuille de route qui compile beaucoup d’éléments. Quelle mesure emblématique pourrait selon vous l’illustrer ?

Denis Benoît : Sortir un seul élément est difficile, mais ce projet de territoire contient pour moi une action emblématique, celle du Service public intercommunal de l’énergie (SPIE), particulièrement d’actualité. Il a été construit entre les trois communautés de communes* de la vallée en 2018 dans le cadre du territoire d’innovation fléché vers Biovallée. C’est emblématique, car on a pensé la chose bien avant la crise énergétique et ce service démontre notre volonté de coopération puisqu’il a été créé en coopération avec les autres intercommunalités et une association...

Entretien publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022

* La Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) et la Communauté de communes du Diois (CCD).

