Communisme, compost, substances et bisounours au menu de la 3CPS

Les élus ont adopté un « Plan de transition écologique » et voté une expérimentation de compostage collectif en centre-ville de Crest.

C’était un peu le temps des retrouvailles après une longue pause estivale... Les élus de la Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) se sont réunis à la salle des fêtes de Blacons, le jeudi 22 septembre, pour un conseil communautaire copieux. Avec près de quatre heures de délibérations, les élus ont eu le temps de travailler des dossiers importants et d’écluser, non sans quelques difficultés, les treize points à l’ordre du jour.

Le conseil s’est ouvert par un mot de bienvenue à Damien Marchais, le nouveau maire d’Espenel, qui assistait là à son premier conseil communautaire depuis son élection en juillet dernier...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022

À lire également cette semaine à propos de la 3CPS :