SECOND TOUR - Les résultats à Aouste et Saillans
Suivez sur le-crestois.fr les résultats du second tour à Aouste et Saillans
Dernière mise à jour : dimanche 22 mars à 18h40
Saillans
Participation : 76,51% des inscrit·es ont voté (957 votant·es). Soit 4 suffrages de moins qu'au premier tour.
Saillans demain, menée par Agnès Hatton :
Ambitions citoyennes pour Saillans, menée par Clémence Lataste :
Bulletins blancs :
Bulletins nuls :
Relisez notre article sur les enjeux du second tour à Saillans.
Aouste-sur-Sye
Participation :
Aouste en commun, menée par Hélène Béchet :
Aouste 2026 : continuons ensemble, menée par Sylvie Caumette (maire sortante) :
Aouste demainn, menée par Claude Perdriole :
Bulletins blancs :
Bulletins nuls :
Relisez notre article sur les enjeux du second tour à Aouste.
Article publié le dimanche 22 mars 2026.