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SECOND TOUR - Les résultats à Aouste et Saillans

Suivez sur le-crestois.fr les résultats du second tour à Aouste et Saillans

Dernière mise à jour : dimanche 22 mars à 18h40

Saillans

Participation : 76,51% des inscrit·es ont voté (957 votant·es). Soit 4 suffrages de moins qu'au premier tour.
Saillans demain, menée par Agnès Hatton : 
Ambitions citoyennes pour Saillans, menée par Clémence Lataste : 
Bulletins blancs : 
Bulletins nuls : 

Relisez notre article sur les enjeux du second tour à Saillans.

Aouste-sur-Sye

Participation : 
Aouste en commun, menée par Hélène Béchet : 
Aouste 2026 : continuons ensemble, menée par Sylvie Caumette (maire sortante) : 
Aouste demainn, menée par Claude Perdriole : 
Bulletins blancs : 
Bulletins nuls :

Relisez notre article sur les enjeux du second tour à Aouste.

 

Article publié le dimanche 22 mars 2026.

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