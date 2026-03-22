SECOND TOUR - Les résultats à Aouste et Saillans

Suivez sur le-crestois.fr les résultats du second tour à Aouste et Saillans

Dernière mise à jour : dimanche 22 mars à 18h40

Saillans

Participation : 76,51% des inscrit·es ont voté (957 votant·es). Soit 4 suffrages de moins qu'au premier tour.

Saillans demain, menée par Agnès Hatton :

Ambitions citoyennes pour Saillans, menée par Clémence Lataste :

Bulletins blancs :

Bulletins nuls :

Relisez notre article sur les enjeux du second tour à Saillans.

Aouste-sur-Sye

Participation :

Aouste en commun, menée par Hélène Béchet :

Aouste 2026 : continuons ensemble, menée par Sylvie Caumette (maire sortante) :

Aouste demainn, menée par Claude Perdriole :

Bulletins blancs :

Bulletins nuls :

Relisez notre article sur les enjeux du second tour à Aouste.

Article publié le dimanche 22 mars 2026.