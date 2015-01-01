À Aouste-sur-Sye, une rare triangulaire pour le second tour

Les trois listes présentes au premier tour ont toutes choisi de se maintenir pour le suivant. La maire sortante part avec un peu d’avance...

On prend les mêmes et on recommence. Dimanche 15 mars, les Aoustois ont été appelés à s’exprimer pour départager trois listes pour les municipales. Avec 42,22 % (602 voix), la liste Continuons ensemble, emmenée par la maire sortante Sylvie Caumette, arrive en tête, suivie de la liste Aouste en commun, menée par Hélène Béchet (29,52 %, 421 voix), et par Aouste demain, avec Claude Perdriole, 28,26 % (403 voix). Trois listes que les Aoustois devront à nouveau départager, ce dimanche 22 mars. Rappelons qu’en 2020, il n’y eut qu’un seul tour, et qu’une seule liste, menée par Denis Benoit, décédé au cours du dernier mandat, le 31 août 2025.

Il aurait pourtant pu en être autrement, aux yeux des membres de la liste Aouste en Commun...

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Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026