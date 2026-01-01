Un second tour très ouvert à Saillans

Un désistement, une proposition de rassemblement et un scrutin à l’issue incertaine



Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Dessin de Yann Degruel

Les Saillansons ne font rien comme tout le monde. Ainsi, la liste Ambitions citoyennes pour Saillans, arrivée en tête du premier tour le dimanche 15 mars avec 38,41 % des suffrages exprimés (363 voix), organisait une réunion publique dès le lendemain pour inviter les autres listes à débattre d’un projet commun et de la possibilité d’une liste unique.

Étaient conviés les membres de la liste Saillans demain, menée par Agnès Hatton, qui a recueilli 35,87 % (339 voix), et ceux de Continuons ensemble pour Saillans, conduite par Pascale Dardier, qui a obtenu 25,71 % (243 voix). La participation s’est élevée à 75,48 %.

Membre d’Ambitions citoyennes, binôme de la tête de liste Clémence Lataste, Fernand Karagiannis raconte...

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Article publié dans Le Crestois du 20 mars 2026