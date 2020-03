Coronavirus : les infos concernant la vallée

Nous regroupons dans cette rubrique les communiqués et annonces importantes, au fur et à mesure qu'ils nous parviennent.

19 mars à 15h30

Covid-19 : la Ville de Crest met en place un portage de courses à domicile

Le service a pout but d'approvisionner pendant la crise sanitaire les Crestois âgés (plus de 65 ans) ou handicapés qui ne pourraient effectuer par eux-même leurs courses de première nécessité. Il est mis en œuvre par le service des solidarités du Centre Communal d'Action Sociale, en partenariat avec le supermarché Casino.

Une liste de denrées alimentaires (fraiches et longue durée) à tarifs abordables est proposée, ainsi que des produits d'hygiène et pour l'alimentation animale. Les inscriptions et commandes sont prises par téléphone au 04 75 25 64 75. Quatre livraisons sont d'ores et déjà programmées : mardi 24 mars, vendredi 27 mars, vendredi 3 avril et vendredi 10 avril. Les commandes sont possibles jusqu'à la veille midi.

Un agent municipal spécialement préparé et affecté à cette mission sera en charge de récupérer les commandes à Casino et de les distribuer au domicile des personnes livrées. Lors de la livraison, un reçu sera remis à la personne qui s'acquittera de la commande par chèque ou espèces. La garantie des conditions de sécurité sanitaire restera la priorité lors de cette interaction.

Les équipes du CCAS et de la Ville restent à votre disposition pour vous renseigner, vous aider.

19 mars à 15h30

Crest : les marchés alimentaires déplacés et adaptés

Pour contribuer à l'approvisionnement de première nécessité des habitants, la Préfecture continue d'autoriser sous certaines conditions la tenue des marchés alimentaires en plein air, au même titre que l'on peut se rendre dans les commerces de bouche et supermarchés.

À compter du 21 mars, les marchés du samedi matin et du mardi matin sont réorganisés et relocalisés au Champ-de-Mars, dans une configuration adaptée à la situation. De larges espacements seront mis en place entre les étals et des repères au sol délimiteront les distances à observer. Le placier et la Police municipale veilleront au bon déroulement du marché.

Chaque client devra venir seul. Il conviendra de ne pas se servir soi-même, d'appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire, de faire preuve de discipline et de calme, de proscrire tout contact physique avec autrui. Les paiements par carte bleue sans contact seront à privilégier.

Pour permettre l'organisation des marchés, les propriétaires de véhicules stationnés sur le Champ-de-Mars sont autorisés et invités à les déplacer, d'ici vendredi soir. Le stationnement gratuit des véhicules est autorisé partout ailleurs en ville et possible également à l'espace Soubeyran, sans limite de durée.

19 mars à 13h21

Faux médecins et démarchage frauduleux / COVID-19

Plusieurs formes d'escroqueries se développent depuis la pandémie de COVID-19. Le groupement de gendarmerie de la Drôme attire votre attention sur 2 escroqueries ciblant les particuliers (faux médecins) et les pharmacies (faux représentants) :

Faux médecins : Il s'agit d'un homme qui se présente au domicile à l'improviste sur le secteur de VALENCE, et se fait passer pour un médecin afin d'effectuer un test de dépistage CORONAVIRUS. En cas de comportement suspect, ne répondez pas et composez le 17. Prévenez les personnes vulnérables de votre entourage, cibles principales de ces malfaiteurs.

Faux représentants de solutions hydroalcooliques : L'escroc, un homme, téléphone aux pharmacies (sud Drôme) et se fait passer pour une société officielle connue, fabriquant des gels hydroalcooliques et pouvant fournir la précieuse solution contre paiement immédiat. Il ne faut évidemment pas procéder au paiement immédiat ni donner des codes par téléphones. Raccrocher et contacter la société afin de les prévenir (en ayant préalablement effectuer les vérifications concernant le siège). Si par mégarde vous avez procédé à un paiement immédiat, il faut vous rapprocher de la brigade de gendarmerie de votre domicile pour envisager des suites judiciaires et apporter des éléments utiles à l’enquête. Notez le jour, l'heure de l'appel et relever si possible le numéro de téléphone qui vous a appelé;

DANS TOUS LES CAS, COMMUNIQUEZ AU 17 TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES (immatriculation, description du ou des individus..)

19 mars à 8h10

Annulation Assemblée Générale

En raison de la pandémie du COVID 19, l'Assemblée Générale de l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Crest et sa Région prévue le 1er avril est annulée.