Ligne Valence-Gap : les nouveaux horaires

Voici les horaires de circulation des autocars de substitution circulant à compter du 11 mai 2020 entre Valence et Gap et de Gap à Valence.

Ce plan de transport par autocars a été élaboré entre les régions AURA et Sud PACA à la suite de la suppression du service ferroviaire jusqu’à la fin du mois de juin en raison des travaux programmés sur la ligne entre Livron et Crest du 25/05 au 26/06 : les trains devraient circuler à nouveau dès la fin juin, SNCF Mobilités informera de la date effective de reprise avec les horaires correspondants.

Il faut savoir qu’en plus de ce service de substitution, la ligne 28, exploitée par Kéolis Drôme Ardèche entre Valence et Die assurera un service normal à compter du 11 mai, à raison de 12 AR autocars entre Valence et Die, et la région AURA maintiendra également 3AR par autocars express entre Valence, Die et Luc en Diois.

Les mesures barrière seront appliquées dans les autocars de substitution, à savoir :

port du masque obligatoire

distanciation « 1 siège sur 2 » , soit une capacité maximum de 20 à 25 personnes par car

montée à l’arrière à privilégier

pas de vente de billets à bord : s’agissant d’autocars à tarification SNCF, les billets devront être achetés préalablement soit aux guichets ouverts des gares ( Valence , Crest ou Die), sur les automats TER ou bien par internet.

Publié le 11 mai 2020