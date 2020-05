Le festival Crest Jazz Vocal est annulé

L'édition 2020 du festival a finalement été annulée. Jusqu'au bout, les organisateurs ont pourtant tenté de maintenir l'événement... En vain.

C'était une décision très attendue, tant par les musiciens qui devaient y jouer cet été, que par les habitants de la vallée. L'édition 2020 du Crest Jazz Vocal est officiellement annulée. La décision a été prise, lundi 4 mai au soir, à l'occasion d'une réunion du Conseil d'administration de l'association Crest Jazz. « C'est triste, regrette Alain Bellon, le président de l'association. On voulait lutter contre la sinistrose, on a refusé de partir battus d'avance, mais ça n'a pas été possible. »

Le festival devait se tenir cette année entre le 24 juillet et le 1er août. L'association espère tout de même pouvoir organiser quelques concerts à l'automne, si la situation sanitaire le permet. Côté programmation, elle préfère maintenir le suspense sur le nom des artistes qui devaient jouer cet été, avec l'espoir de les faire revenir à Crest pour l'édition 2021...

L'association a également l'intention de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour soutenir les artistes programmés cet été, notamment en usant des aides et dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics. Elle pourrait notamment avoir recours à des mesures de chômage partiel.

Le communiqué de l'association :

« Amis du Jazz, chers spectateurs, stagiaires, partenaires, prestataires, bénévoles, journalistes qui nous accompagnez fidèlement, c’est avec émotion et tristesse que nous vous annonçons l’annulation de cette édition 2020 du Crest Jazz Festival.

Toute l’équipe du festival a espéré et travaillé ardemment et jusqu’au dernier moment pour trouver une solution afin que le festival puisse avoir lieu dans ce contexte exceptionnel auquel nous sommes tous confrontés. Prendre cette décision a été un déchirement.

C’est une décision responsable, que nous prenons en toute conscience, par respect pour tous les acteurs et participants de cette belle entreprise. De trop nombreuses incertitudes sanitaires et réglementaires nous privent de toute visibilité et nous interdisent toute anticipation sur la viabilité et la faisabilité du Festival et sur les risques que nous vous ferions courir.

Nous savons bien qu’une annulation trop tardive après la mise en œuvre d’engagements financiers et humains nombreux auprès de nos prestataires, nos partenaires, nos intermittents, nos producteurs, nos enseignants, mettrait en péril toutes les activités de l’association et sa pérennité. Le Festival, les Jazz au Village, les stages, les conférences, le concours de Jazz Vocal, les clubs ou l’Ecole de la Voix et sa nouvelle formation pro forment un tout qui contribue à faire de Crest un des lieux incontournables du Jazz et de la Voix tel que nous l’avions toujours imaginé.

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre soutien, vos attentes et votre attachement à cette manifestation et à vous inquiéter quant au maintien de cette édition 2020 qui aurait fêté le 50ème anniversaire du premier concert de jazz à Crest. Nous avons une pensée toute particulière pour tous ceux qui œuvrent depuis le début de cette pandémie pour nous aider à traverser cette épreuve. Merci à eux.

Partager notre passion avec vous tous reste à la fois un privilège mais aussi une nécessité économique, sociale et humaine pour notre territoire. La musique est source de bien-être, de joie et d’échange et nous vous donnons rendez-vous du 30 juillet au 7 août 2021 pour une 45 ème édition de Crest Jazz Festival qui n’en sera que plus belle et plus émouvante. Nous y travaillons déjà et nous remercions nos partenaires institutionnels de continuer à nous soutenir dans cette longue période de transition.

D’ici l’été prochain et dès cet automne, si le contexte sanitaire et réglementaire le permet, nous avons l’ambition d’animer et de faire vivre l’École de la Voix – qui ouvre cette année une section pro sous la direction de Loïs Le Van – et d’organiser des concerts et des “jazz club” pour le plaisir et pour maintenir avec vous ce lien auquel nous tenons tant.

Alors, nous espérons vous retrouver très bientôt. »

Publié le mardi 4 mai 2020