Crest lance une chaîne de solidarité

La Ville de Crest vient de lancer une chaîne de solidarité en ligne, "Crest solid'R", destinée à mettre en lien tous ceux qui veulent aide.

Un communiqué de presse, envoyé par la mairie nous en explique le principe :

Dans cette période inédite de confinement sanitaire, l’entraide et la solidarité entre les Crestois sont plus qu’essentielles. Faire des courses pour une connaissance mobilisée par la gestion de la crise, sortir le chien de sa voisine qui a du mal à se déplacer, se proposer d'aider à distance des enfants dans leurs devoirs, faire don de matériels utiles, faire ou faire savoir des initiatives bienvenues... Autant de gestes et d'attentions qui concourent à rester soudés à travers la ville et à lutter contre l’isolement, en particulier des personnes fragiles.

Habitants, entreprises, associations... Vous aussi, vous êtes volontaires pour apporter un peu de votre aide ? Alors rejoignez le groupe « Crest solid'R » ! Créé par la Ville sur le réseau social Facebook, « Crest solid'R » est un appel à la mobilisation citoyenne pour encourager et développer les solidarités de proximité et l’entraide entre les Crestois. Sa vocation est de mettre en lien les initiatives locales et de partager vos astuces, vos

besoins, vos coups de mains, vous coups de coeur, votre bonne humeur... bref, votre part d'humanité !

Hervé Mariton : « Depuis plusieurs jours, notre vie quotidienne est impactée, en particulier celle des plus fragiles, tout comme celle de très nombreux travailleurs, d'entreprises, de familles. Notre objectif premier doit être de protéger et de freiner la propagation du virus. Il est ensuite de vous faciliter la vie, autant qu'il est possible, dans ce moment difficile. Il nous faut plus que jamais faire appel à notre sens de la fraternité et du partage. Nous appelons à la solidarité du plus grand nombre pour apporter de l'aide, de quelque nature qu'elle soit, en rejoignant "Crest solid'R" ».

Pour rejoindre cette chaîne de solidarité, c'est simple: rendez-vous sur Facebook et adhérez au groupe "Crest solid'R". Chaque membre pourra ensuite poster et participer, par ses contributions en ligne, à soutenir la cause individuelle et collective.

Si vous vous inquiétez pour un proche, une connaissance et que vous n’êtes pas en mesure de l’aider, ou si vous-même êtes en difficulté, la Ville et le Centre Communal d'Action Sociale peuvent aussi vous accompagner. Contactez le 04 75 76 61 15 ou écrivez-nous à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article paru le 23 mars 2020 dans la rubrique Actu