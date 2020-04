Le 8 FabLab au service de la lutte contre le Covid19

C’est hélas dans de bien étranges conditions que le 8FabLab est encore une fois à la pointe de l’innovation.

Pour freiner la propagation du virus, les portes du 8FabLab sont fermées au public mais les sociétaires se sont mis au travail pour fabriquer des visières de protection. Le 6 avril, à midi, ce sont pas moins de 800 pièces qui sont sorties du FabLab. et il y a encore des centaines de visières en préparation.

Au départ, le prototype a été conçu à partir de plusieurs modèles "Open source" découverts sur internet. Ces objets ne sont pas homologués, mais faute de mieux, c’est déjà une bonne protection.

Une dynamique a été initiée entre les FabLabs de la région qui permet de coordonner et de mieux répondre aux demandes dans le département. Il devient possible de décupler la production et de répondre au mieux aux besoins. Les industriels, tels que Vercors Thermoformage à Loriol, disposant d’équipements de pointe, ont également témoigné leur intérêt et rejoignent le mouvement.

En tout, ce sont des milliers de visières qui sont fabriquées dans le département de la Drôme, par des acteurs locaux. Cette mobilisation est la preuve de l'utilité et de la nécessité de ces espaces à des échelles locales. Leur capacité à s'adapter et la force des initiatives collaboratives répondent au besoin de relocaliser pour réagir rapidement à une situation d'urgence.

Ces visières sont distribuées à prix libre. Chaque structure fixe le tarif qui lui semble juste.

Le 8FabLab a fourni des visières au centre hospitalier de Crest, au laboratoire d’analyses, aux pharmacies, à Carrefour, à Aldi, Intermarché, Chez Honorin et à la Police Municipale. Mais aussi à la Ferme des Blaches, au Super U de Beaumont lès Valence, à Val d’Eurre et à l’Intermarché du Teil…

Le tutoriel de fabrication est à télécharger sur le site du 8 Fablab.

Contact : Vincent, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Publié le 7 avril 2020