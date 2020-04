La Ville prépare la distribution de masques aux habitants

La Ville de Crest va organiser le vendredi 8 mai une distribution gratuite de masques "barrière" à ses habitants.

Communiqué de la ville de Crest :

Afin de répondre aux menaces de l’épidémie et permettre aux Crestois de se protéger mutuellement dans le cadre du déconfinement, la municipalité a passé commande de masques grand public. Ces masques "barrière" en tissu, lavables et réutilisables, seront remis gratuitement à chaque habitant qui le souhaite le vendredi 8 mai, via des points de retrait.

Sept sites de distribution seront mis en place, répartis géographiquement à travers la ville, de sorte à ce que chacun puisse y accéder à proximité de son domicile.

L'ensemble des Crestois recevront dans les prochains jours un courrier de la municipalité précisant les modalités et le lieu de retrait correspondant à leur quartier :

une personne par famille sera invitée à se rendre dans le point de retrait afin de retirer ou les masques destinés aux membres de son foyer.

il conviendra de présenter le bon de retrait associé au courrier, ainsi qu'un justificatif de domicile et un justificatif permettant d'établir le nombre de personnes par foyer (livret de famille, carte d'identité...).

Un créneau horaire de retrait vous sera affecté, en fonction de votre nom de famille :

de 8h à 13h30 pour les personnes dont le nom de famille commence par A jusqu'à H

de 13h30 à 19h pour les personnes dont le nom de famille commence par I jusqu'à Z

La distribution sera organisée selon les précautions sanitaires d'usage : présence de gel hydroalcoolique, application des gestes barrières et respect des distances.

Les personnes vulnérables ne pouvant se déplacer sont invitées à solliciter un proche ou un voisin pour effectuer ce retrait à leur place, en leur confiant leur bon de retrait et leur justificatif de domicile et d’identité. La personne mandatée pourra récupérer le masque en se rendant au point de retrait correspondant à son quartier.

Ceux qui seront dans l'impossibilité d'aller récupérer leur masque par eux-mêmes ou par un proche pourront se signaler auprès de la mairie afin qu'une livraison à domicile soit organisée. Contactez dans ce cas la Ville au 04 75 76 64 41 ou adressez au secrétariat.

Publié le 30 avril 2020