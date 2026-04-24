Habiba Valentina sort Sueurs, larmes et eaux de mer

Le local de l'étape, une rubrique musicale sur les artistes "du coin".

Habiba Valentina, c'est l'union de deux artistes hors normes et aux univers bien distincts. C'est la rencontre entre la voix de Marine Pellegrini et la sensibilité instrumentale d'Isaac Bonnaz. Les deux plumes se sont mêlées pour ce projet commun qui, comme vous pourrez le découvrir, est une source inépuisable de sensations enivrantes et douces.

Ce duo cosmopolite et jazzy nous entraîne sur une voie que nous n'empruntons que trop peu souvent, celle de la paix et de l'harmonie. On se prend à rêver d'horizons lointains que l'on sent à portée de main. Sueurs, larmes et eaux de mer est leur second EP. Il fait suite à Encens et comporte six pistes. Le paysage s'ouvre sur des Eaux incandescentes avant d'exploser en Supernova puisant dans les Racines des artistes submergés de Sueurs, larmes et eaux de mer... Te souviendras-tu les avoir accompagnés Sur leurs chemins ?

Cette succession de sentiments variés laisse dans nos esprits une trace indélébile, tel un souvenir d'enfance qui nous baigne de nostalgie, une main frêle et ridée dans la nôtre, un regard humide rempli de milliers d'étoiles, un sourire timide et réconfortant... Le vécu, tout simplement.

Pour écouter Sueurs, larmes et eaux de mer, rendez-vous sur-le-champ et derechef chez votre fournisseur de vibrations auditives préféré ou, mieux, procurez-vous l'EP en CD ou dématérialisé directement sur la BandCamp des artistes.

Sylvain Foucaud / Bastringue Corp

La BandCamp : https://isaacbonnaz.bandcamp.com/album/sueurs-larmes-et-eaux-de-mer

Le lien vers les sites de streaming : https://bfan.link/sueurs-larmes-et-eaux-de-mer

Article publié dans Le Crestois du 24 avril 2026