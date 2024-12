Idées cadeaux pour les fêtes

Vous ne savez toujours pas quoi commander au Père Noël ? Nous vous proposons ci-dessous, une pleine page d'idées cadeaux : disques rock, variété, jazz, bandes dessinées, romans passionnants, polars… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Une compilation de chroniques publiées dans le journal au cours de l'année 2024.

Voici notre sélection :

DISQUES

LOS BITCHOS

Talkie, talkie

Quatre musiciennes pleines d’énergie ! La spécificité du groupe : proposer des morceaux exclusivement instrumentaux. Les arrangements de basse, batterie, guitare et clavier n’ont qu’un seul objectif : nous faire danser. Pari réussi ! Pour preuve, le groupe tourne dans le monde entier et électrise les festivals.

ALAIN BASHUNG

L’album de sa vie

Le 8 mars dernier, tout juste quinze ans après la mort de l’artiste, voici une nouvelle anthologie d’Alain Bashung. En triple CD ou double vinyle, elle réunit les titres majeurs d’un des répertoires le plus tubesques de la chanson rock française. De Gaby Oh Gaby à La Nuit Je Mens, en passant par Osez Joséphine ou Ma Petite Entreprise, cette compilation vous fera voyager à travers l’incroyable carrière d’un artiste hors norme.

EMILY SIMON

Polaris

Depuis 2003, cette Montpelliéraine d’origine compose et produit de la musique électronique dite « avant-gardiste ». Son dernier album, Polaris, raconte l’histoire d’une jeune Lily, insatisfaite sur Terre. Alternativement introspectifs et époustouflants de puissance, les titres nous embarquent dans un voyage loin de notre monde, sur une « étoile du nord ».

MOLLY LEWIS

On the lips

La Micheline Dax anglophone réhabilite l’art du sifflement ! Découverte en France lors des Trans Musicales de Rennes en 2021, Molly Lewis n’en finit pas de fouler les scènes. On se l’arrache ! La musique d’ambiance classique à laquelle fait honneur Molly Lewis évoque les clubs de jazz de Los Angeles tout en convoquant les bandes son du cinéma italien et les étreintes prolongées entre amants. Imaginez-vous assis sur une banquette en velours frappé vert sombre, installé sous de beaux luminaires dignes des clubs de jazz les plus prisés, sirotant un cocktail glacé, détendez-vous... et la magie opère.

ANDREW BIRD

My Finest Work Yet

Bird est un drôle d’artiste, emblématique de la scène indépendante “Arty” américaine. Multi-instrumentiste, chanteur et siffleur, il n’a eu de cesse de publier, depuis 1996, une quantité impressionnante d’albums pop-folk élégants, teintés de classique, de jazz, de rock ou de blues. Sorti en 2019, My Finest Work Yet (« Mon plus beau travail à ce jour ») est, comme son nom l’indique, un disque que l’artiste considère lui-même comme le plus grand de toute sa discographie. Et à l’écoute de l’œuvre, il est difficile de lui donner tort ! Orchestrations luxueuses, sifflements joyeux, mélodies envoûtantes, paroles pertinentes... tous les ingrédients d’une œuvre majeure dans la discographie de l’artiste.

ANNIE-CLAUDE DESCHÊNE

Les manières de table

Connue pour sa personnalité explosive, Annie-Claude Deschênes est une des figures emblématiques de la scène punk de Montréal. Les manières de table est son premier disque solo. Compositrice et interprète malpolie, de son aveu, la Québécoise s’affaire à déconstruire artistiquement les codes imposés par la société en bousculant les conventions. La musicienne décortique, triture, distend, électrise et remodèle l’art culinaire, la bienséance et les nouvelles technologies pour les compiler dans une explosion de fun et de fête. Cette performance musicale aussi dansante que dystopique est électrisante !

LIVRES

JULIA MALYE

La Louisiane

Au XVIIIe siècle, La Salpétrière, proche de Paris, est un couvent qui fait office à la fois d’hôpital, d’orphelinat et de prison pour femmes. En 1720, ordre est donné à la supérieure qui gère l’immense établissement de trouver sur place quatre-vingt-dix jeunes filles volontaires pour émigrer en Louisiane afin de s’y marier et de peupler la jeune colonie française. Basé sur une réalité historique méconnue, voici un roman d’aventure passionnant, à forte dimension féministe, qui met l’accent sur la sororité.

ALICE DEVELEY

Tombée du ciel

Une fille de quatorze ans écrit du fond du service de pédopsychiatrie où elle est internée depuis des mois. Elle raconte ce que elle et les autres jeunes filles anorexiques vivent, la rage qu’elle ressent envers le personnel soignant, ses parents, tous ces adultes qui jamais ne l’écoutent réellement. Basée sur l’adolescence de l’autrice, cette fiction est glaçante, dérangeante et salutaire !

FABIEN RODHAIN, ALCANTE & ALICIA GRANDE

Whisky san

Nous vous parlions en mars dernier de la dernière création du scénariste grânois Fabien Rodhain : Whisky san. Il explore dans cette bande dessinée, en compagnie d’Alcante comme coscénariste et d’Alicia Grande au dessin, l’histoire tumultueuse du whisky japonais et des créateurs des deux maisons phares : Masataka Taketsuru (Nikka) et Shinjiro Torii (Suntory). Pas besoin d’apprécier le whisky pour se laisser embarquer dans cette saga surprenante. Whisky san a fait l’objet d’une réédition en édition limitée le 6 novembre dernier à l’occasion d’une centenaire du premier whisky japonais, avec une toute nouvelle couverture et un cahier historique rédigé par Fabien Rodhain. À dévorer sans modération..

JOE NESBØ

Éclipse totale

Le célébrissime maître du thriller norvégien, Joe Nesbø, nous a livré, il y a peu, une nouvelle enquête de son personnage fétiche, l’inspecteur de police Harry Hole. L’auteur a le talent de créer des intrigues qui font froid dans le dos. Avec sa galerie de personnages attachants et déglingués, ses criminels psychopathes à l’intelligence redoutable, voilà une série policière à la lecture addictive. Ce treizième opus ne déroge pas à la règle.

PAUL VILLECOURT

Au fil de l’eau en France

Organisateur de l’Open canoë festival, qui se déroule tous les ans à Mirabel-et-Blacons, Paul Villecourt vient de publier Au fil de l’eau en France, aux éditions Lonely planet. À travers le récit de cinquante aventures, cet ouvrage vous invite à explorer les lacs, rivières et mers de France. Que ce soit lors d’une descente en canoë sur plusieurs jours ou d’une découverte de la faune en paddle, l’eau devient une voie de découverte fascinante !

MATHILDE RAMADIER

Les gens heureux de Pizzicati

Mathilde Ramadier, Drômoise d’origine installée à Chabrillan, a publié treize livres, romans graphiques ou essais dans lesquels elle aborde l’écologie, le féminisme, le travail... Elle publie pour la première fois un livre pour enfants. L’histoire d’une petite fille qui sauve son village. Tous les gens sont heureux à Pizzacati, et l’on vient de loin pour déguster ses fameuses pizzas. Jusqu’au jour où le four du village explose, plus de pizzas...

DAVID GRANN

Les naufragés du Wager

Voici le récit véridique, formidablement documenté, de l’aventure incroyable du Wager, vaisseau de ligne anglais affrété en 1740, avec deux cent cinquante officiers et hommes d’équipage. Mais juste après le franchissement du cap Horn, le Wager va s’échouer sur une île déserte de la Patagonie. Une poignée de malheureux va devoir survivre, de nombreux mois, dans des conditions extrêmes qui n’épargneront pas les naufragés. Un récit palpitant qui interroge la justice, l’impérialisme et le colonialisme..

JEAN-CÔME, B. LECIGNE & SYLVIANE CORGIATR

Fileuses de soie

Drôme provençale, 1910. Dans la filature familiale de Louis Bouscaret, on recueille les orphelines et filles abandonnées de la région qui, en échange d’une « éducation » assurée par la sévère sœur Agnès, travaillent avec acharnement sur la chaîne de production. Dans ce roman graphique, les auteurs se sont avidement documentés sur cette période de l’Histoire méconnue, pour livrer un récit d’émancipation dans lequel trois jeunes femmes tentent de gagner leur liberté à tout prix.

CHRISTOPHE WOJCIK

Service après mort

Christophe Wojcik, directeur de cabinet du maire de Valence, publie un roman noir aussi rythmé que macabre. Mélanie, infirmière en soins palliatifs, est consciencieuse et pleine d’empathie pour ses patients. Mais Antoine, son compagnon, découvre que Mélanie a accéléré l’agonie d’une patiente en souffrance et que ce n’est pas la première fois qu’elle passe à l’acte. L’amour et la mort dansent un tango sensuel, sur une ligne de crête escarpée entre la compassion et le crime.

Article publié dans Le Crestois du 13 décembre 2024