Le Garage des arts déborde d’œuvres !

Du 6 au 10 décembre, une expo-vente exceptionnelle organisée en soutien au Crestois.

Quel tohu-bohu il y avait, rue des Cuiretteries, en cette fraîche matinée du mercredi 4 décembre ! Les Amis du Crestois avaient donné rendez-vous aux artistes qui participent au Garage des arts, l’expo-vente qui se tiendra du 6 au 10 décembre en soutien au Crestois, pour y déposer leurs dons. Des sculptures, des aquarelles, des huiles sur toiles, des photographies, des céramiques… Les œuvres se sont très vite empilées dans ce grand espace qui fut, jadis, un local de préparation des cocons destinés à être transformés en soie, à la grande époque des filatures crestoises...

D’ici ce vendredi 6 décembre à 18 heures – le grand moment du vernissage, auquel vous êtes toutes et tous cordialement invité·es – les Amis du Crestois devront mettre en ordre toutes ces œuvres, de manière à les donner à voir dans toute leur diversité. Car il y a là de véritables merveilles, de tous les styles, de toutes les tailles, et accessible à toutes les bourses. On compte en effet, parmi les généreux donateurs, des artistes de renommée nationale ou internationale autant que des artistes locaux plus secrets, mais non moins talentueux… De l’art figuratif autant que de l’art abstrait, de petites choses belles et discrètes autant que des œuvres plus grandes et ambitieuses.

Que vous souhaitiez acquérir l’une de ces œuvres (ou plusieurs) ou simplement profiter de cette exposition où seront réunies, l’espace de quatre journées, des œuvres et des artistes de la vallée qui, jusqu’à ce jour, n’avaient jamais eu l’occasion d’être présentés ensemble, le Garage des arts est fait pour vous !

VOICI UN ART BIEN DÉMENT

Rendez-vous rue des Cuiretteries le vendredi 6 à 18 heures pour le vernissage, puis du samedi 7 au mardi 10 décembre de 10 heures à 18 heures. Le clou du spectacle aura sans doute lieu le dernier jour de l’exposition (mardi 10 à 18 heures) avec, d’abord, le tirage au sort d’une grande tombola dont l’unique lot sera une sculpture de Bruno Catalano (des tickets seront vendus tout au long de l’exposition pour un montant de 5 euros). Et ensuite, avec la vente au plus offrant des œuvres invendues pendant l’exposition : le spectacle sera animé par un « éminent spécialiste » et une « comisère prisseuse » qui, dit-on, ne manqueront pas de faire de cet évènement artistique unique un spectacle vivant et drôle…

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024

Sur le même sujet :