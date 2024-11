Cinquante artistes se mobilisent pour le Crestois

Les artistes de la vallée vous donnent rendez-vous du 6 au 10 décembre pour une exposition-vente exceptionnelle. Avec, en prime, une grande tombola dont l’unique lot sera une sculpture... de Bruno Catalano !



Bruno Catalano

Quentin Calmel

C’est une histoire incroyable, une de ces aventures joyeuses dont notre vallée a le secret… Tout est parti d’une idée un peu folle, lancée presque comme une boutade, à la rédaction du Crestois. Au début de l’été, le journal connaît une période financièrement délicate. Tant et si bien qu’à peine un an après la reprise de l’hebdomadaire devant le tribunal de commerce et sa transformation en société coopérative, les salarié·es s’inquiètent. Puisque toutes les idées sont bonnes à prendre, les cerveaux de l’équipe du Crestois se sont mis à bouillonner… On manque de sous pour faire tourner le journal ? Pourquoi ne pas essayer d’organiser une vente aux enchères ? Chiche !

Ni une ni deux, nous évoquons l’idée auprès des Amis du Crestois, cette association qui nous aide, par tous les moyens dont elle dispose, à faire tourner l’hebdomadaire de la vallée. Et paf ! L’idée fait mouche. « Le Crestois met depuis longtemps les artistes du territoire en avant, relève Chantal Bochard, qui fait partie de l’équipe organisatrice de l’évènement. Alors on s’est dit qu’on pourrait leur demander de nous donner une oeuvre, qui pourrait ensuite être vendue au bénéfice du journal. »

Le concept est né. Ce sera le « Grenier des arts ». Et puis non, trop ringard, disent les uns. Ce sera plutôt le « Garage des arts », suggèrent les autres puisque, c’est décidé, l’évènement se fera dans… le garage d’Irène Libert et Jean-Louis Cuzin, rue des Cuiretteries, en plein coeur de Crest. Le lieu est trouvé. En parallèle, tout le monde s’active, à la rédaction et chez les Amis du Crestois, pour solliciter les artistes du secteur. « Ça a été un élan du coeur, raconte Chantal. Et puis l’information a fait boule de neige, si bien que nous avons reçu une cinquantaine d’oeuvres, et que d’autres continuent à nous arriver ! »

« LE CADEAU BONUX ! »

Des sculptures, des huiles sur toile, des collages, des aquarelles, des livres d’art… C’est un véritable déluge d’oeuvres d’art qui s’abat, depuis le début de l’automne, sur l’association des Amis du Crestois. Gilles Rhode, troubadour et artiste crestois, s’engouffre dans l’aventure. « Il y a beaucoup d’artistes plasticiens par ici, et ce sont des gens ouverts, raconte-t-il. J’en suis un moi-même et j’en connais quelques-uns, donc je peux les interpeller ! » C’est ainsi que quelques-uns des grands noms du secteur se laissent eux aussi happer par l’aventure du Garage des Arts.

Les sculpteurs Bruno Catalano, Annick Leroy et Benoît Souverbie, acceptent la proposition. Ces artistes qui sont pourtant reconnus dans le monde de l’art bien au-delà de notre territoire, n’hésitent pas à donner une oeuvre, voire plus ! Des dizaines de plasticiens, aussi, se joignent à l’aventure : citons par exemple, en prenant le risque de ne pas être exhaustifs, Arnaud Jarsaillon, Matthew Tyson, Nicole Koch, Nicolas Zadounaisky, Laurence Loyal… Les illustrateurs Boris Transinne ou Quentin Calmel sont aussi de la partie. Et puis Gilles Rhode, le touche-à-tout, qui a conçu pour l’occasion un beau portrait de Claude Bourde, l’ancien patron du Crestois.

Impossible d’être exhaustif et toutes nos excuses aux artistes non cités ! Il faut dire qu’ils sont nombreux : une cinquantaine, peut-être plus, à s’être joints à ce beau projet. « Au-delà du soutien au Crestois, relève Gilles Rhode, c’est un évènement complètement inédit, parce qu’on va réunir dans un même lieu des artistes de toute la vallée qui n’ont jamais été exposés en même temps, ça crée une dynamique nouvelle. Finalement, sauver le Crestois, c’est le cadeau Bonux ! »

« Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets, ajoute Frédéric Boulanger, le président de l’association des Amis du Crestois. C’est un évènement où les amateurs d’art pourront trouver des choses très intéressantes, mais c’est surtout un évènement culturel qui est pensé pour être accessible à tout le monde. Et puis à l’approche de Noël, c’est aussi une belle occasion de sortir et de trouver des cadeaux qui ne soient pas seulement du made in China... » Les prix de vente devraient commencer autour de 20 à 30 euros, puis s’élever, forcément, pour les oeuvres des artistes cotés sur le marché de l’art.

INCROYABLE TOMBOLA

Rendez-vous le vendredi 6 décembre au Garage des Arts, rue des Cuiretteries, à Crest, à 18 heures pour le vernissage. Le Garage sera ensuite ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures jusqu’au mardi 10 décembre. Ce sera alors l’apothéose de l’évènement : les oeuvres non-vendues pendant la durée de l’expo-vente seront vendues au plus offrant. À 18 heures, on connaîtra le nom du gagnant ou de la gagnante de la grande tombola du Garage des Arts. C’est une oeuvre du sculpteur Bruno Catalano qui est mise en jeu. Les tickets sont en vente auprès des Amis du Crestois tout au long de l’exposition.

Toute l’équipe du Crestois remercie les personnes qui se sont engagées dans cette aventure…

Martin Chouraqui