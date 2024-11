Photos : une nouvelle plongée dans le passé crestois

Nous vous proposons cette semaine de nouvelles photographies extraites du fonds Lacharme.



Crest depuis le Bosquet - 1904

Le Fonds Lacharme, qui rassemble une petite centaine de clichés de Crest et de sa région saisis entre 1902 et 1920, a été cédé au journal le Crestois au printemps dernier par son aïeule, Claudine Trombetta. Depuis cette date, nous essayons, le plus souvent possible, de vous faire profiter des superbes photographies prises par Jean-Claude Lacharme, qui travaillait pendant cette période à la pharmacie Rozier, à Crest.

Nous vous proposons cette semaine une nouvelle sélection de photos, qui nous fait découvrir les différents milieux dans lequel évoluait le photographe-pharmacien...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite des photos est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Photos publiées dans Le Crestois du 15 novembre 2024

D'autres photos sont à consulter ici :