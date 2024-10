Une vieille usine d’armes chimiques refait surface…

Située à Loriol, l’usine Serre fut cédée à la famille Poulenc en 1918 avant de devenir un camp d’internement en 1939.

Le fonds Lacharme n’a décidément pas fini de nous livrer ses secrets. Claudine Trombetta, la petite-fille du photographe Jean-Claude Lacharme, qui vécut à Crest au début du XXe siècle, nous a fait parvenir de nouveaux clichés, retrouvés dans la maison familiale de Berzé-la-Ville, en Saône-et-Loire. D’élégants portraits réalisés à Loriol, en 1916, au beau milieu de la Première Guerre mondiale.

Vous vous souvenez peut-être du trésor contenu dans ce fonds Lacharme (notre article du 10 mai 2024), et de ses photographies inédites de Crest et de la vallée de la Drôme, immortalisées entre 1902 et 1920. Un fonds qui vient donc de s’enrichir d’une quinzaine de nouveaux clichés : des portraits d’agriculteurs, de soldats, d’ouvrières et d’ouvriers, qui nous révèlent une facette méconnue de la vie économique de cette époque...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 18 octobre 2024