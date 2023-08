Encore deux jours d’Aoustock !

Rock et musiques actuelles sont au programme de vendredi 25 et samedi 26 août à Aouste.

Encore huit groupes à découvrir au Aoustock festival, entre le vendredi 25 et le samedi 26 août : quatre de rock et quatre de hip-hop !

Après la soirée jazzy du jeudi 23 août, où se sont produits le duo de jazz festif The Incredible T.B. Orchestra, Polylogue from Sila et sa neo soul, ainsi que l’incontournable algérienne Djazia Satour et sa pop-jazz pétillante, place aux riffs de guitares électriques, aux rythmes saccadés et aux flows explosifs !



One rusty band - Photo : © I SHOT PHOTOGRAPHY

Les festivaliers pourront découvrir le vendredi Chaleur et sa musique tranchante, One rusty band et son blues à claquettes, continuer avec l’électro-blues de No money kids pour finir essoufflés avec le bon vieux rock garage de Cafard palace.

Et comme à Aoustock, il y en a pour tous les goûts, le samedi sera consacré aux musiques actuelles et au hip-hop en particulier. La soirée s’ouvrira avec le communicatif Madame Bert, un ancien Crestois, pour enchaîner avec l’explosive rencontre entre la rappeuse Tracy de Sá et les groovers du Shaolin temple defenders. Et après avoir reçu toute cette énergie, le public pourra se laisser emporter par les beatmakers Smokey Joe & The Kid pour ensuite redescendre sur Terre (tranquillement, ce n’est pas sûr) avec le trio de jazz hip-hop, Sampling is beautiful.



Madame Bert

Shaolin temple defenders

Alors, avec cette programmation éclectique une chose est sûre, c’est que l’unique chapelle du Aoustock festival est celle de la musique, tout simplement !

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 25 août 2023