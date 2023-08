Aoustock promeut les artistes de demain

Les 24, 25 et 26 août prochains se déroulera à Aouste-sur- Sye, 14 rue des Arras, la 3e édition du festival de musique live organisé par l’association Aoustock. Au programme : trois jours de concert, onze groupes, cinquante musiciens et techniciens, et 1800 festivaliers attendus.

Fred Clérembaux, président de l’association, et Niko Bonnet, programmateur musical, ont répondu à nos questions :

Le Crestois : Comment avez-vous choisi la programmation musicale pour cette saison 2023 ?

Niko Bonnet : Ma façon de travailler, c’est de faire des playlists des propositions musicales que je reçois. Je les écoute pendant la journée et il y a toujours un moment où j’ai un coup de coeur sur un morceau. Le soir, j’écoute à nouveau les morceaux qui m’ont plu et je fais plus de recherches musicales sur les groupes. L’idée, c’est de trouver des groupes que je vais proposer au reste de l’équipe. Il faut que les propositions collent avec l’univers d’Aoustock...

Entretien publié dans Le Crestois du 11 août 2023

