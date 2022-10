Il est une fois le Transe express

Pour les 40 ans, les fondateurs de la compagnie d'art céleste ont créé un spectacle historique qui se jouera les 21 et 22 octobre.

L’anniversaire des quarante ans du Transe Express a été l’occasion pour Brigitte Burdin et Gilles Rhodes, les créateurs de la compagnie, de raconter cette aventure céleste.

À l’occasion des célébrations à la Gare à coulisses, les 21 et 22 octobre, les deux saltimbanques joueront, durant 1h10, leur propre rôle, celui des différents personnages de la compagnie, et des conteurs... L’histoire est découpée en dix chapitres allant des origines (avant même la création du Transe), jusqu’à la transmission de direction, en passant par la naissance de l’art céleste et les fameuses années 2000, où ces amuseurs publics se sont retrouvés sur les Champs-Elysées ou devant le Centre Pompidou à Paris. C’est aussi l’histoire de la relation entre eux et Crest, de leurs années crestoises à l’arrivée à la Gare à coulisses...

Article publié dans Le Crestois du 14 octobre 2022

