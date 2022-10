Transe express : une histoire de la vallée !

La compagnie d’art célèste fête ses 40 balais le samedi 22 octobre à Eurre. Retour sur une aventure hors normes avec des témoins de l’époque...

Se balader dans les rues de Crest avec Brigitte Burdin et Gilles Rhode, c’est se soumettre à de multiples arrêts intempestifs tant ils connaissent du monde, de 15 à 90 ans. C’est qu’ils en ont fait, en 40 ans ! Et comme souvent, le hasard de la vie imbrique les éléments pour créer des choses incroyables.

En 1981, Brigitte travaillait régulièrement à Romans avec la Compagnie de l’oeil nu et le couple habitait dans les Hautes-Alpes. Crest était donc le passage obligé. En 1982, ils s’installent à Crest et c’est aussi un peu grâce au Crestois qu’ils ont pu y trouver leur premier logement. « On s’était arrêté au Bar de la poste où on nous a conseillé d’aller au Crestois si on voulait trouver un logement, racontent-ils en choeur. C’était un vendredi et à l’époque le journal sortait le samedi. On y court et l’employée, Laure Chapignac, a eu pitié de nous ; elle nous a amené aux tables de montages lumineuses et on a trouvé un appart ! »

Le jeune couple crée alors la compagnie Transe express circus...

