Trois anciens combattants se souviennent de la guerre Algérie

André Mirabel, Fernand Maillefaud et Roger Fallot ont été appelés à participer aux « opérations de maintien de l'ordre ».



André Mirabel, Roger Fallot et Fernand Maillefaud, à Crest

Une bonne odeur de café flotte chez M. et Mme Maillefaud, à Crest, quartier des Sétérées. En cette fraîche matinée printanière, Fernand Maillefaud a convié chez lui deux de ses bons camarades, Roger Fallot et André Mirabel. Tous les trois ont en commun d’avoir servi sous le drapeau français en Algérie, entre 1956 et 1962.

Au sortir d’une cérémonie de commémoration, en mars dernier, l’idée était venue, au fil des discussions, de se retrouver un jour pour en parler, tranquillement, et d’en faire un article dans Le Crestois. Il faut dire que les circonstances s’y prêtent : on commémore cette année le 60e anniversaire de la fin de cette terrible guerre que la France mit tant d’années à reconnaître comme telle et dont le souvenir continue d’être douloureux...

Article publié dans Le Crestois du 1er juillet 2022

