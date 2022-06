J’ai échappé au massacre d’Oran du 5 juillet 1962

60 ans plus tard, Emile Perez nous raconte un événement qui a marqué sa vie.

Mai 1962 - PERREGAUX

Une grenade explose sur un bon copain qui m’attendait, assis sur un banc. Mes parents, peut-être prévenus par des voisins arabes, m’annoncent fin juin que je devais partir.

À 18 ans, le 1er juillet, me voici donc seul à Oran, ville que je ne connaissais pas, prêt à embarquer, du moins c’est ce que je croyais... Le 4 au soir, toujours au port, sans manger, sans boire, sans toilette ...et plus de bateau ! Seul parmi une foule désemparée qui attend, comme moi.

Dans la nuit du 4 au 5 arrivent des camions militaires...

Récit publié dans Le Crestois du 1er juillet 2022