Du métal à la Fête Médiévale !

Nos joyeux compères de ”La boite en métal“ organisent une soirée concerts gratuits samedi 4 juin à 20h. Ils préparent aussi activement le prochain festival "Bridge to Hell".



Drakwald, en concert à Crest le 4 juin (DR)

La Boite en Métal est une association Crestoise fondée il y a deux ans dans le but de promouvoir la culture métal et d’organiser des événements liés à ce genre musical. Nous vous avions, en août 2021, proposé un entretien avec Jean-Claude Cognard, dit JC, cofondateur de l’association, afin d’en apprendre un peu plus sur cette structure et sur ses projets, dont le festival de métal Bridge to Hell qui a eu lieu en septembre 2021 à Crest.

Neuf mois plus tard, il est temps de prendre des nouvelles de l’équipe de la Boite en métal et de ses projets à venir qui, vous allez le voir, sont nombreux et fort intéressants : un concert gratuit de métal à la prochaine fête médiévale de Crest (le 4 juin) et une deuxième édition du festival Bridge to Hell en septembre !

Voici un entretien exclusif avec JC, toujours aussi affable et enthousiaste..

Article publié dans Le Crestois du 27 mai 2022

