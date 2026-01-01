La Maison Mège hors les murs

Soirée de soutien, samedi 11 juillet à 21h, avec un concert des Bruitles.

À Francillon-sur-Roubion, la Maison Mège, tiers lieu associatif, a été contrainte de fermer ses portes (lire notre article du 3 juillet) à la suite d’un arrêté municipal. Mais les bénévoles de l’association ne se laissent pas abattre et continuent leurs activités culturelles hors les murs. Première soirée de soutien ce samedi 11 juillet, parking Morin, à Francillon.

De 14h à 16h, atelier de lutherie sauvage par des musiciens-récupérateurs-constructeurs enthousiastes, salle du préau.

Dès 19h, on retrouve les galettes de Jaja, sur le parking Morin.

Puis à 20h, concert des Bruitles, de la Cie Bigre, des musicien·nes magicien·nes qui groovent à fond sur de vieux tuyaux et autres bidons upcyclés.

Inscription atelier de lutherie par SMS au 07 46 13 08 52 (12 places)

Participation et adhésion à prix libre.

Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026